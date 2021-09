ரொம்ப நாளுக்கு பிறகு ட்ரிம் செய்யப்பட்ட தாடி; விமானத்தில் கூட கையில் ஃபைல்! வைரலான பிரதமர் மோடி படம்

Washington

oi-Veerakumar

வாஷிங்டன்: இந்தியாவில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு விமானத்தில் பயணம் செய்யும் நேரத்தையும் வீணாக்க கூடாது என்று, விமானத்திலேயே அரசுக் கோப்புகளை பார்வையிட்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அது தொடர்பாக, புகைப்படம் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

கொரோனா பரவல் காரணமாக வெளிநாடு சுற்றுப் பயணங்கள் அத்தனையையும் ரத்து செய்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி. தொடர்ந்து இந்தியாவிலேயே இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது.

தற்போது தடுப்பூசிகள் போடப்பட்டு உலகம் முழுக்க நோய் பாதிப்பு கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்த நிலையில், நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு அமெரிக்கா புறப்பட்டுச் சென்றுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி.

English summary

Prime Minister Narendra Modi, who sees government files on a flight from India to the United States, has released a photo in this regard. Narendra Modi's beared has been trimmed.