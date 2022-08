"கேன்சர் பாதிப்பு, ஆண்மை குறைவு..!" மழை நீரை இனியும் குடிக்க முடியாது! பகீர் கிளப்பும் ஆய்வாளர்கள்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: இந்த பூமியில் பெய்யும் மழை நீர் எதுவும் குடிக்கும் அளவுக்குப் பாதுகாப்பானதாக இல்லை என்று அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

உலகிலேயே மழையின் மூலம் நமக்குக் கிடைக்கும் தண்ணீர் தான் மிகவும் தூய்மையானதாக இத்தனை காலம் இருந்தது. கிராமங்களில் மழை நீரைத்தான் பிடித்து வைத்துப் பயன்படுத்துவார்கள்

ஆனால், இதையும் மனிதர்களாகிய நாம் கெடுத்துவிட்டோம். இனி மழை நீர் கூட பாதுகாப்பானதாக இல்லை என்று அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

'யமுனை ஆற்றில் அபாய அளவை தாண்டி ஓடும் நீர்'.. கரையோர மக்களுக்கு எச்சரிக்கை.. மீட்பு பணி தீவிரம்!

English summary

Rain water might cause Cancer due to per- and polyfluoroalkyl substances presence: (மழை நீரை குடித்தால் ஏற்படும் கேன்சர் பாதிப்பு) All things to know about Rain water pollution.