அணு ஆயுதத்தை கையில் எடுத்த ரஷ்யா.. திடீர் பயிற்சி.. அமெரிக்காவின் வார்னிங்.. உச்சக்கட்ட பதற்றம்

வாஷிங்டன்: ரஷ்யா அணுஆயுத பயிற்சி மேற்கொண்ட நிலையில் அமெரிக்காவின் அடுத்தடுத்த எச்சரிக்கையால் ரஷ்யா-உக்ரைன் இடையேயான போர் பதற்றம் அதிகரித்து வருகிறது. இந்நிலையில் தான் உக்ரைனுக்கு உலக வங்கி உதவிக்கரம் நீட்டியுள்ளது.

ரஷ்யா, உக்ரைன் இடையே சில ஆண்டுகளாக எல்லை பிரச்சனை உள்ளது. 2014ல் உக்ரைனின் கிரிமியா தீபகற்பத்தை ரஷ்யா கைப்பற்றியதில் இருந்தே இருநாடுகளுக்கும் மோதல் போக்கு துவங்கியது. இந்நிலையில் தான் நேட்டோ அமைப்பில் இணைய உக்ரைன் முயற்சி மேற்கொண்டது. இதற்கு ரஷ்யா எதிர்ப்பு தெரிவித்தது. மேலும் 2021 நவம்பரில் இருந்து உக்ரைன் எல்லையில் ரஷ்யா தனது படைகளை குவித்து வருகிறது.

இதனால் தொடர்ச்சியா போர் பதற்றம் நிலவி வருகிறது. உக்ரைனுக்கு அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகள் ஆதரவாக உள்ளன. ரஷ்யாவுக்கு, சீனா மறைமுகமாக ஆதரவு அளிக்கிறது. உக்ரைன் மீது போர் தொடுக்க வேண்டாம் என அமெரிக்க அதிபர் ஜோபைடன் தொடர்ந்து ரஷ்யாவிடம் வலியுறுத்தி வருகிறார். இருப்பினும் ரஷ்யா தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றி கொள்ளவில்லை. உக்ரைன் எல்லையில் தொடர்ச்சியாக படைகளை குவித்து வருகிறது. தரைவழி, வான்வெளி தாக்குதலுக்கு ஏற்ப போருக்கான வாகனங்களை தயார் நிலையில் நிறுத்தி வைத்துள்ளார்.

English summary

Russia-Ukraine war tensions are rising as the United States continues to issue warnings as Russia conducts nuclear exercises. In this context, the World Bank has extended assistance to Ukraine.