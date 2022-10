'காட்டுக்கு ராஜா'ன்னா சும்மாவா.. தொட்டு பார்த்தவருக்கு 'கிலி' காட்டிய சிங்க குட்டி.. பரவும் வீடியோ!

Washington

வாஷிங்டன்: காரில் அமர்ந்திருக்கும் இரண்டு சிங்க குட்டிகளை செல்லமாக கொஞ்ச நினைத்து அதன் மீது கை வைத்த நபரை சிங்க குட்டிகள் தாக்க முயற்சிக்கும் வீடியோ காட்சிகள் சமூகவலைத்தளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

செல்லப்பிராணிகளாக வீட்டில் வளர்க்கப்படும் நாய், பூனைகளை நாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் கொஞ்சலாம். இன்னும் சொல்லப்போனால், நம்முடனே இருப்பதற்கே இந்த செல்லப்பிராணிகள் விரும்பும்.

அதுவும் நாய் இனம் மனிதனோடு மிக நெருங்கி பழகக்கூடியது. ஆதிகாலத்தில் மனிதனுடன் பழகிய முதல் விலங்கே நாய் தான் என்று சொல்கிறார்கள். இதனால், நம் வீட்டில் செல்லப்பிராணிகளாக வளர்க்கப்படும் இந்த விலங்குகளும் நம்முடன் மிகவும் நெருக்கமாக பழகுகின்றன.

Video footage of lion cubs trying to attack a person who laid hands on the lion cubs for petting is spreading rapidly on social media.