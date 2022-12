இன்னைக்கு ஒரு பிடி.. உலகின் சிறந்த உணவுகளை கொண்ட நாடுகள்.. இந்தியா 5வது.. பெஸ்ட் எந்த நாடு தெரியுமா

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: உலகின் மிகச்சிறந்த உணவு வகைகளை கொண்ட நாடுகளின் பட்டியலை டேஸ்ட் ஆப் அட்லஸ் என்ற அமைப்பு வெளியிட்டுள்ளது. இந்தப் பட்டியலில் இந்தியாவுக்கு 5-வது இடம் கிடைத்துள்ளது. அதேபோல் சிறந்த உணவு வகைகளை ருசிப்பதற்கான உணவு விடுதிகளும் இடம் பெற்றுள்ளன.

உலகத்தில் வாழும் அனைத்து உயிர்களுக்கு உணவு இன்றியமையாதது. அதற்கு மனிதர்களும் விதி விலக்கு அல்ல.

உலகில் பல்வேறு மொழி, இன கலாசாராங்கள் இருப்பது போல உணவு வகைகளும் நாட்டுக்கு நாடு வேறுபடுகின்றன.

English summary

The organization Taste of Atlas has published a list of the countries with the best cuisines in the world. India is ranked 5th in this list. There are also restaurants for tasting the best cuisines.