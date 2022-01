வானத்திலிருந்து கொட்டிய மீன் மழை.. அதிசயித்துப்போன அமெரிக்க மக்கள்!

Washington

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் அரிதான வகையில் வானிலிருந்து மீன் மழை பொழிந்த சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

மீன் மழை அல்லது விலங்கு மழை என்பது வானிலையில் ஏற்படும் மிகவும் அரிதான நிகழ்வாகும் வரலாற்றில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் ஏற்கனவே பல நாடுகளில் நடந்ததாக தகவல்கள் உள்ளன. குறைந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம் ஏற்படும்போது கடல் அல்லது ஏரி போன்றவற்றின் மேற்பரப்பில் திடீரென காற்று சூடாகும் போது அது விரைந்து மேலெழும்புகிறது. அவ்வாறு காற்று மேலெழும்பும் போது அந்த வெற்றிடத்தை நோக்கி கடல்நீர் எழும்பி வரும்.

அப்போது கடல் பரப்பில் இருக்கும் தவளைகள் மீன்கள் சிப்பிகள் போன்றவை நீருடன் சேர்ந்து மேலெழும்பி காற்றுடன் பயணப்பட்டு சிறிது தொலைவில் கடலிலோ அல்லது கடற்கரை நகரங்கள் மழையாய் பொழியும். இதுபோன்ற சம்பவங்கள் ஏற்கனவே சிங்கப்பூர் பிரான்ஸ் ஈரான் ஆகிய பகுதிகளை நடைபெற்றதாக தகவல்கள் உள்ள நிலையில், அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் இது போன்ற மீன் மழை பொழிந்து உள்ள சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

