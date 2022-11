போன வாரம் வாட்ஸ்அப்.. இப்போது இன்ஸ்டாகிராம்.. அடுத்தடுத்து வந்த அதிர்ச்சி.. பின்னணியில் ரஷ்யாவா?

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: மெட்டா நிறுவனத்தின் வாட்ஸ்அப் முடங்கிய சில நாட்களிலேயே இன்ஸ்டாகிராமிலும் அதேபோன்ற பிரச்சினை ஏற்பட்டு உள்ளது விவாதத்தைக் கிளப்பி உள்ளது.

இந்த டிஜிட்டல் யுகத்தில் ஒட்டுமொத்த உலகமே செயலிகளை அடிப்படையாக வைத்தே இயங்குகிறது. பல லட்சம் பணம் அனுப்புவது முதல் பல் பொடி வாங்குவது வரை அனைத்துமே ஆன்லைன் என மாறிவிட்டது.

இது ஒரு பக்கம் மனிதர்களை வாழ்க்கையை எளிமைப்படுத்த உதவினாலும் கூட, மற்றொரு புறம் இந்த செயலிகளில் ஏற்படும் சிறு பிரச்சினைகள் கூட நமக்குப் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தக் கூடும்.

English summary

Meta is under heavy pressure as two of its sites crashed within a week: Whatspp and Instagram crashed back to back.