ஒரே நாளில் பிறப்பு, பிரசவம்..! இரட்டை குழந்தைகளை பெற்றெடுத்த இரட்டை சகோதரிகள்! எடை கூட ஒரே மாதிரியா?

வாஷிங்டன் : அமெரிக்காவில் கலிபோர்னியா மாகாணத்தைச் சேர்ந்த இரட்டை சகோதரிகள் ஒரே நேரத்தில் கருவுற்று ஒரே நேரத்தில் பிரசவித்து ஒரே மாதிரி இரு ஆண் குழந்தைகளை அதுவும் ஒரே மாதிரி எடையில் பிரசவித்த சம்பவம் பெரும் ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இரட்டை குழந்தைகள் என்றாலே ஒரு வீட்டில் இரட்டை மகிழ்ச்சிதான். அதுவும் அவர்களது வாழ்க்கையில் இத்தனை முக்கியமான நிகழ்வுகள் ஒன்றாக நடந்தால், அதைப் பற்றி கேட்கவே வேண்டாம்..

ஒரே மாதிரியான உருவம், ஒரே மாதிரியான உடை, நடை, பாவானை என இரட்டைக் குழந்தைகளைக் காணும் அனைவரும் ஆச்சர்யத்தில் மூழ்குவது வழக்கம் தான். சிலருக்கு உருவம் மட்டுமல்லாது வாழ்க்கையில் சில முக்கிய அமைப்புகளும் ஒரே மாதிரி இருப்பது உலக அதிசயம் என்றே சொல்லலாம்.

English summary

The incident in which twin sisters from the state of California in the United States became pregnant at the same time and gave birth to two boys of the same weight at the same time has caused great surprise.