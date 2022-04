கடுப்பேற்றும் அமெரிக்கா.. பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் எம்.பி. விசிட்.. கடும் கோபத்தில் இந்தியா

Washington

வாஷிங்டன்: அமெரிக்க எம்பி இல்ஹான் ஓமர் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீருக்குச் சென்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய உள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக அமெரிக்கா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

உக்ரைன் போரில் பெரும்பாலான உலக நாடுகள் ரஷ்யாவுக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ள நிலையில், இந்தியா இதில் நடுநிலையான நிலைப்பாட்டையே எடுத்துள்ளது. ஐநா சபையில் கொண்டு வரப்பட்ட தீர்மானங்களிலும் கூட இந்தியா வாக்களிக்காமல் புறக்கணிக்கவே செய்தது.

இந்த விவகாரத்தில் வெளிப்படையாக இந்தியாவின் நிலைப்பாட்டிற்கு எந்த நாடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை. இருப்பினும், அமெரிக்கா பிரதிநிதிகள் தொடர்ந்து மறைமுகமாக இந்தியாவைச் சாடியே வருகின்றனர்.

US explains about its lawmaker Ilhan Omar's POK visit: (பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீருக்கு சென்ற அமெரிக்கா எம்பி) UP MP's four-day visit to Pakistan, also met former Prime Minister Imran Khan and his successor Shahbaz Sharif.