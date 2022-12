அமெரிக்காவை அதிர வைத்த நிலநடுக்கம்.. 55 ஆயிரம் கட்டடங்களில் மின்சாரம் துண்டிப்பு.. வருகிறதா சுனாமி?

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியாவின் வடக்கு கடலோர பகுதியில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. வீட்டில் உள்ள பொருட்கள் உருண்டு விழுந்ததால் பொதுமக்கள் அலறியடித்து ஓடினர். இந்த நிலநடுக்கம் காரணமாக வீடு, வணிக நிறுவனங்கள் என்று மொத்தம் 55 ஆயிரம் இடங்களில் மின்சேவை துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. ரிக்டரில் 6.4 என பதிவாகி இருந்தாலும் கூட இந்த நிலநடுக்கத்தால் சுனாமி எச்சரிக்கை இல்லை.

அமெரிக்காவில் சில இடங்களில் தற்போது அடிக்கடி நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டு வருகிறது. அதிர்ஷ்டவசமாக பெரிய அளவில் சேதம் ஏற்படாத நிலையில் இன்று திடீரென்று மீண்டும் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.

அமெரிக்காவில் உள்ள முக்கிய மாகாணங்களில் ஒன்று கலிபோர்னியா. இந்த மாகாணத்தின் வடக்கில் கடலோர பகுதிகள் உள்ளன.

English summary

A powerful earthquake struck the northern part of California, USA. People ran screaming as things in the house fell down. As a result of this earthquake, electricity service has been disconnected in a total of 55 thousand places such as houses and commercial establishments.