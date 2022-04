புடின் “ஒரு போர் குற்றவாளி”.. ரஷ்யா மீது கூடுதல் தடைகள்.. அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் கடும் தாக்கு..!

Washington

oi-Rajkumar R

வாஷிங்டன் : உக்ரைனின் புச்சாவில் பொதுமக்களுக்கு எதிரானதாக ரஷ்யா ராணுவத்தின் அட்டூழியங்கள் குறித்து போர்க்குற்ற விசாரணை நடத்த வேண்டும் எனவும், ரஷ்யா மீது மேலும் பொருளாதாரத் தடைகளை விதிக்க விரும்புவதாக அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் கூறியுள்ளார்.

உக்ரைன் நாட்டின் மீது ரஷ்யா தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வரும் நிலையில் நிலைமை அங்கு நாளுக்கு நாள் மோசமடைந்து வருகிறது. ஆனால் ரஷ்யா போரை நிறுத்தவில்லை.

உக்ரைன் ராணுவமும் ரஷ்யாவுக்கு ஈடாக பதிலடி கொடுத்ததோடு, ஒரு போது பின்வாங்கப் போவதில்லை எனவும், சரணடையும் பேச்சுக்கே இடமில்லை என அந்நாட்டின் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி உறுதிபட கூறியுள்ளார்.

உக்ரைனின் ஒடேசா துறைமுகத்தை கைப்பற்ற ரஷ்யாவின் போர்க்கப்பல்கள் விரைந்தன

English summary

US President Joe Biden has called for a war crimes inquiry into Russia's military atrocities against civilians in Pucha, Ukraine, and for imposing further sanctions on Russia.