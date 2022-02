சீனா- பாகிஸ்தான் நெருக்கம்.. நாடாளுமன்றத்தில் ராகுல் கூறிய கருத்துகளை ஒப்பு கொள்ள அமெரிக்கா மறுப்பு

Washington

oi-Vishnupriya R

வாஷிங்டன்: இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் திறனற்ற கொள்கைகளால் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு சீனாவும் பாகிஸ்தானும் நெருக்கம் காட்டி வருவதாக நாடாளுமன்றத்தில் ராகுல் காந்தி கூறியதை நாங்கள் ஒப்புக் கொள்ளமாட்டோம் என அமெரிக்க வெளியுறவுத் துறை செய்தித் தொடர்பாளர் நெட் பிரைஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரில் குடியரசுத் தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் நேற்றைய தினம் நடைபெற்றது. இதில் மக்களவையில் காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவரும் வயநாடு எம்பியுமான ராகுல் காந்தி பேசினார்.

5 ஜி என சொன்ன நிர்மலா சீதாராமன்.. அப்போ பிஎஸ்என்எல்? கோஷமிட்ட எதிர்க்கட்சிகள்!

அவர் கூறுகையில் சீனாவையும் பாகிஸ்தானையும் பிரித்து வைப்பதுதான் இந்தியாவின் இலக்கு ஆகும். ஆனால் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் திறமையற்ற வெளியுறவுக் கொள்கை மூலம் இரண்டையும் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு ஒன்றிணைத்து வைத்துவிட்டார்.

English summary

The US does not endorse Rahul Gandhi's comment that China and Pakistan are closer than ever before.