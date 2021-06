வூஹான் மையத்திலிருந்து கொரோனா.. கடந்த ஆண்டே அறிக்கை அளித்த அமெரிக்க ஆய்வாளர்கள்.. வெளியான ரகசிய தகவல்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: கொரோனா வைரஸ் வூஹான் வைராலஜி மையத்திலிருந்து தோன்றியிருக்கலாம் என்று அமெரிக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் கடந்த ஆண்டே தங்களின் ரகசிய அறிக்கையில் குறிப்பிட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கொரோனாவின் கோரத் தாண்டவம் கடந்த 2 ஆண்டுகளாகவே உலகில் தொடர்ந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது. கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த உலக நாடுகள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றன.

தற்போதைய சூழ்நிலையில், தடுப்பூசிகள் மட்டுமே கொரோனா வைரசுக்கு எதிரான ஒரே ஆயுதமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. மனிதக்குல வரலாற்றிலேயே முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு மிகக் குறுகிய காலத்தில் கொரோனா வைசருக்கான தடுப்பூசி உருவாக்கப்பட்டது.

English summary

U.S. Report Found It Plausible Covid-19 Leaked From Wuhan Lab. A report on the origins of Covid-19 by a US government national laboratory concluded that the hypothesis of a virus leak from a Chinese lab in Wuhan is plausible and deserves further investigation.