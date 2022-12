3.5 நிமிடத்தில் தயராகிடும் சொன்னீங்க.. அப்புறம் ஏன் லேட்.. பாஸ்தா நிறுவனத்திடம் 40 கோடி கேட்டு வழக்கு

Washington

வாஷிங்டன்: வெறும் 3.5 நிமிடத்தில் பாஸ்தா தயராகிவிடும் என்று கூறி விளம்பரப்படுத்தினர் என்றும் ஆனால் மைக்ரோவேவனில் வைத்து தயார் செய்யும் போது கூடுதல் நேரம் எடுக்கிறது என்றும் கூறி அந்த நிறுவனம் மீது ரூ.40 கோடி இழப்பீடு கேட்டு ஒருவர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.

தற்போதைய காலத்தில் மக்களுக்கு எங்கும் எதிலும் பரபரப்புதான். எந்த வேலை என்றாலும் துரிதமாக முடித்து விட வேண்டும் என்று நினைக்கின்றனர்.

பொறுமை என்பதே பலரிடம் இல்லை என்றும் இன்றைய தலைமுறையினர் அதிகம் பேர் இப்படித்தான் இருப்பதாகவும் பரவலாக சமூகத்தில் ஒரு பேச்சு நிலவுகிறது.

A person has sued the company for Rs 40 crore in damages, claiming that they advertised that the pasta would be ready in just 3.5 minutes, but it took extra time when prepared in the microwave.