இன்ஸ்டாகிராம் மூலம்.. 7 மில்லியன் டாலர் திரட்டி.. ஆப்கான் மக்களுக்கு உதவி புரிந்த மீம்ஸ் கிரியேட்டர்

Washington

வாஷிங்டன்: இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பிரபலமடைந்த அமெரிக்க இளைஞர் ஒருவர் 6.7 மில்லியன் டாலர்களுக்கு மேல் நிதி திரட்டி ஆப்கான் மக்கள் வெளியேற உதவி புரிந்துள்ளார். அவருக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகிறது.

ஆப்கானிஸ்தானில் கடந்த 20 ஆண்டுகளாக நடந்த உள்நாட்டு போரை தாலிபான்கள் முடிவுக்கு கொண்டு வந்து விட்டனர். அங்கு தலிபான்கள் ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வந்த பின்னர் ஆயிரக்கணக்கானோர் அங்கு இருந்து தொடர்ந்து வெளியேறி வருகின்றனர்.

An American youth who became famous through Instagram has raised more than $ 6.7 million to help the Afghan people leave. He has also garnered praise from various quarters