'கவலை வேண்டாம், நாங்கள் இருக்கிறோம்..' இந்தியாவுக்கு கூடுதல் நிதி.. நன்றி மறக்காமல் உதவும் அமெரிக்கா

Washington

வாஷிங்டன்: கொரோனா 2ஆம் அலையால் மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்ட இந்தியாவுக்குக் கூடுதலாக 41 மில்லியன் டாலர் உதவியை அமெரிக்கா அறிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த சில மாதங்களாக கொரோனா 2ஆம் அலை உச்சத்தில் இருந்தது. நாடு முழுவதும் வைரஸ் பாதிப்பு மிக வேகமாகப் பரவியது

நாட்டில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு அதிகபட்சமாக மூன்று லட்சத்தைக் கூட தாண்டியது. அதேபோல உயிரிழப்புகளும் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு உயர்ந்தது.

United States has announced an additional USD 41 million assistance to help India respond to the COVID-19. India is one of the countries hit hard in Corona's 2nd wave.