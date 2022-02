கமகமவென.. French fries மணத்தில் வாசனைத் திரவியம்.. போட்டிப் போட்டு வாங்கிய மக்கள்! அடுத்து பிரியாணி?

Washington

oi-Jaya Chitra

வாஷிங்டன்: காதலர் தினத்தையொட்டி ப்ரெஞ்ச் பிரைஸ் என அழைக்கப்படும் வறுத்த உருளைக்கிழங்கு துண்டுகளின் மணத்தில் வித்தியாசமான வாசனைத் திரவியத்தை அறிமுகம் செய்துள்ளது அமெரிக்க நிறுவனம் ஒன்று. சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சில மணி நேரங்களிலேயே இந்த வாசனைத் திரவியம் முழுவதும் விற்பனையாகி இருப்பது ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எப்போதுமே நமது உடலும், நம்மைச் சுற்றியும் நல்ல நறுமணமாக இருப்பதைத்தான் மக்கள் விரும்புவார்கள். இதனாலேயே வெளி இடங்களுக்குச் செல்லும்போது, வாசனைத்திரவியத்தை பூசி செல்லும் பழக்கம் பெரும்பான்மையானவர்கள் மத்தியில் உள்ளது. ஆனால் இந்த வாசனத் திரவியங்களின் மணங்களைப் பற்றிய மக்களின் ஆசைகள் அவ்வப்போது மக்கள் மத்தியில் மாறிக் கொண்டே வருகிறது.

இதனாலேயே மக்களின் மனமறிந்து வாசனைத் திரவியங்களைத் தயாரிக்கும் நிறுவனங்களும் அவ்வப்போது புதுப்புது மணத்தில் வாசனைத் திரவியங்களை தயாரித்து, சந்தையில் விற்பனைக்கு விடுகின்றன.

அந்தவகையில் காதலர் தினத்தை முன்னிட்டு Idaho என்ற நிறுவனம் Frites என்ற பெயரில் வித்தியாசமான ஒரு வாசனை திரவியத்தை சந்தையில் அறிமுகம் செய்துள்ளது. லிமிடெட் எடிசனாக வெளியிடப்பட்ட இந்த வாசனைத் திரவியத்தின் மணம் மற்ற சாதாரண வாசனைத் திரவியங்களில் இருந்து வேறுபட்டது. ஆம், மக்கள் அதிகம் விரும்பும் ஜங்க் புட்களில் ஒன்றான ப்ரெஞ்ச் ப்ரைஸ் மணத்தில் இந்த வாசனைத் திரவியம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Idaho Potato Commission rolled out a line of perfume that mimics the fast-food favorite the fragrance of French fries. Frites by Idaho, the “limited-edition fragrance,” was offered through the commission web site and sold out within hours, according to the state agency.