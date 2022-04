புதிய தலைவலி! உருமாறிய 'XE' கொரோனா.. மிக வேகமாக பரவுதாம்! அடுத்த அலையை ஏற்படுத்துமா? WHO வார்னிங்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: சர்வதேச அளவில் கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வரும் நிலையில், புதிய உருமாறிய கொரோனா குறித்து உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது.

கடந்த 2019 இறுதியில் சீனாவில் முதலில் கொரோனா வைரஸ் கண்டறியப்பட்டது. அதன் பின்னர், உலகின் அனைத்து நாடுகளையும் கொரோனா வைரஸ் அலறவிட்டது.

கொரோனா வேக்சின் பணிகள், கொரோனா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் ஆகியவை காரணமாகவை வைரஸ் பாதிப்பு மெல்லக் குறையத் தொடங்கியது. இதனால் உலகின் பல நாடுகள் மெல்ல இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பிவிட்டன.

உலகத்தை மீண்டும் மிரட்டும் கொரோனா...ஒரே நாளில் 12,29,669 பேர் பாதிப்பு

English summary

A new mutant of the novel coronavirus known as XE appears to be around ten per cent more transmissible: New Corona variants latest updates in tamil.