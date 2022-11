"தூங்கச்செல்கிறேன், விழித்ததும் மீண்டும் வேலைக்கு போறேன்" வாரத்துக்கு 120 மணி நேரம் பணி..எலான் மஸ்க்

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: ட்விட்டரை விலைக்கு வாங்கியுள்ள உலகின் நம்பர் 1 பணக்காரரான எலான் மஸ்க், தனது பணிச்சுமை அதிகரித்துள்ளதாகவும், ஒரு நாளைக்கு 18 மணி நேரம் வேலை பார்ப்பதாகவும், 'தூங்கச்செல்கிறேன்.. விழித்ததும் மீண்டும் வேலைக்கு போகிறேன்' என்றவாறு பணி இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.

உலகின் நம்பர் 1 பணக்காரர் எலான் மஸ்க் ட்விட்டர் நிறுவனத்தை வாங்கியதில் இருந்தே பல்வேறு அதிரடி மாற்றங்களை செய்து வருகிறார்.

ட்விட்டர் நிறுவனத்தை 44 பில்லியன் டாலருக்கு கையகப்படுத்தியதும் எலான் மஸ்க் செய்த முதல் நடவடிக்கையே அதன் சி இ ஓவாக இருந்த பராக் அகர்வாலை வீட்டுக்கு அனுப்பியதுதான்.

எனக்கே விபூதி அடிக்க பார்தல்ல.. இணையத்தை கலக்கிய எலான் மஸ்கின் பரோடி அக்கவுண்ட்.. முடக்கிய ட்விட்டர்!

English summary

Elon Musk, the world's No. 1 richest person who bought Twitter, has said that his work load has increased, he works 18 hours a day, and his work is like 'I go to sleep.. when I wake up I go back to work'.