ஆடி அமாவாசை.. சதுரகிரி கோவிலுக்கு 4 நாட்கள் மட்டும் அனுமதி.. 1 வாரம் நீட்டிக்க பக்தர்கள் கோரிக்கை

விருதுநகர்: ஆடி அமாவாசை விழாவிற்கு சதுரகிரி மலைக் கோவிலில் பக்தர்களுக்கு நான்கு நாட்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி அளிக்கப்படும் என்றும் செய்தி வெளியாகியுள்ளது. இதற்கு முன்பு வரை, ஒரு வார காலத்துக்கு விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டு வந்த ஆடி அமாவாசை திருவிழா இந்த ஆண்டு, 26ம் தேதி முதல் 29ம் தேதி வரை மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு வார காலம் வரை பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

விருதுநகர் மாவட்டத்தில், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கனார் கோவில், கடல் மட்டத்திலிருந்து 4500 அடி உயரத்தில் அமைந்துள்ளது. பக்தர்கள் வரவை எதிர்நோக்கி தீவிரமான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் வசதிகள் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.

சதுரகிரி சிவபெருமானை, ஆடி அமாவாசை, சித்ரா பௌர்ணமி, மார்கழி திருவாதிரை நட்சத்திர நாள் உள்ளிட்ட சிறப்பு நாட்களில் வழிபட்டால், கர்மாவின் பிடியிலிருந்து விடுபட முடியும், மோட்சம் கிட்டும் என்பது அகஸ்தியர் அருள்வாக்கு.

Aadi Amavasai festival Sathuragiri Sundara mahalingam temple: (சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கம் கோவிலில் ஆடி அமாவாசை விழா) It has also been reported that devotees will be allowed only four days at the Chathuragiri hill temple for the Aadi Amavasai festival. Till now, Aadi Amavasai festival, which was celebrated for a week, has been allowed only from 26th to 29th this year.