துடைப்பம் தானேன்னு சாதாரணமா நினைக்காதீங்க..மகாலட்சுமி அருள் கிடைக்க இதை பாலோ பண்ணுங்க

மதுரை: நம்முடைய வீட்டில் நாம் சத்தம் செய்ய பயன்படுத்தப்படும் துடைப்பத்தை எப்படி கையாளுவது என்பதில் சில முறைகள் உள்ளன. வீட்டில் பயன்படுத்தும் துடைப்பத்தை பிறர் கண்களில் படும் வகையில் வெளிப்படையாக போட்டு வைக்கக் கூடாது என்பதில் இருந்து பழைய துடைப்பத்தை என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது.

சுத்தம் அன்னை மகாலட்சுமிக்கு மிகவும் பிடிக்கும். ஆகவே துடைப்பமும், குப்பை அள்ளும் முறமும் அவருக்கு மிகவும் பிடித்த ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. எனவே துடைப்பத்தையும் குப்பை அள்ளும் முறத்தையும் நாம் சுத்தமாகவே வைத்திருக்க வேண்டும்.

வாஸ்துப்படி, துடைப்பத்திற்கு மரியாதை செய்வது அன்னை மகாலட்சுமியை மகிழ்விக்கும். நம்முடைய வீட்டிற்குள் மகாலட்சுமியை வரவழைப்பதோடு வீட்டில் மகிழ்ச்சியும், செழிப்பும் நிலைத்திருக்கும். துடைப்பத்தால் வீட்டை சுத்தம் செய்வது முதல் துடைப்பத்தை எங்கு எப்படி வைப்பது என்பது வரைக்கும் சில விதமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்.

Thudaipam eppadi payanpaduthuvathu: (வீட்டில் துடைப்பத்தை எப்படி பயன்படுத்துவது) There are a few methods on how to use with the broom that we use to make noise in our home. Shastras also say what to do with an old broom and what not to do with it, from the fact that the broom used at home should not be placed in plain view.