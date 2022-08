அடிக்கடி செலவு..பணத்தை சேமிக்க முடியலையா? இந்த ஒரு பொருள் போதும்.. பணம் வீட்டில் நிறையும்!

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: எப்படி பிறப்பு இறப்பின் அறிகுறியோ, மோசமான உடல்நிலை நோயின் அறிகுறியோ, அதேப் போல் ஒருவர் சந்திக்கப் போகும் நிதி பிரச்சனையும் குறிப்பிட்ட சில அறிகுறிகளை வெளிக்காட்டும். இங்கு இனிமேல் உங்கள் கையில் பணம் நிற்காது என்பதை உணர்த்தும் சில அறிகுறிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. சிலருக்கு பணம் தண்ணீராக செலவாகும். செலவைக் கட்டுப்படுத்தி பணத்தை சேமிப்பதற்கான பரிகாரங்கள் உள்ளன அவற்றை கடைபிடித்தால் வீண் செலவு கட்டுப்படும்.

எப்போது வீட்டில் தண்ணீர் மற்றும் மின்சார இணைப்பு பிரச்சனைகள் அடிக்கடி வருகிறதோ உங்களுக்கு செலவுகளும் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்றும் அர்த்தம். தேவையற்ற வீண் செலவுகளால் பணம் செலவாகப்போகிறது என்றும் அர்த்தமாகும்.

தம்பதியருக்குள் வழக்கத்திற்கு மாறாக அடிக்கடி சண்டைகள் வந்தவாறு இருந்தால் வீட்டில் செல்வ வளம் குறையப் போகிறது என்று அர்த்தம். சண்டை சச்சரவு இல்லாமல் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் வீட்டில்தான் மகாலட்சுமி வாசம் செய்வார்.

பணத்தை இப்படி பதுக்கி வைத்தால் மூட்டை மூட்டையாக சேரும்..ஆன்மீகம் கூறும் அற்புத பரிகாரங்கள்

Simple remedies remove your financial problem: (வீண் செலவை கட்டுப்படுத்தி பணத்தை சேமிக்க எளிய பரிகாரங்கள்) For some, money costs water. There are money saving remedies that can be used to control costs and avoid wasteful spending.