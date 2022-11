தலைவிதியை மாற்றும் கால பைரவர்..சனி தோஷம் நீங்க எந்த ராசிக்காரர்கள் எப்படி வணங்க வேண்டும்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பைரவர் என்றால் பக்தர்களின் பயத்தை நீக்குபவர் என்று பொருள். பைரவரை வழிபட்டால் நிச்சயம் உடனே கைமேல் பலன்கள் கிடைக்கும். நவகிரகங்களும், 12 ராசிகளும் கால பைரவரின் உடம்பில் அடக்கம் என்பதால் அவரை பக்தியுடன் வணங்கினால் எதிரிகள் தொல்லை நீங்கும். கடன் பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வரும். கால பைரவரை விடாது வணங்கினால் தீய சக்திகள் அண்டாது. தலைவிதியை மாற்றும் கால பைரவரை எந்த ராசிக்காரர்கள் எப்படி வணங்க வேண்டும் என்று பார்க்கலாம்.

காலத்தின் கடவுளான கால பைரவர் தலை விதியை மாற்றக்கூடிய ஆற்றல் கொண்டவர். சிவபெருமானின் அம்சமாக பைரவர் கருதப்படுகிறார். காசி நகரின் காவல் தெய்வம் இவர். நவ கிரகங்களையும், நட்சத்திரங்களையும் கட்டுப்படுத்துபவர் இவர்தான். கால பைரவரின் அருள் இருந்தால் அஷ்ட சித்தியும் கைகூடும் என்பதை உணர்ந்ததால் சமீபகாலமாக சிவ ஆலயங்களில் பைரவர் சன்னதியில் மக்கள் கூட்டம் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

சனீஸ்வரரின் குரு கால பைரவர். எனவேதான் பைரவரை வணங்கினால், சனிபகவான் மகிழ்ந்து நமக்கு அதிக துன்பங்களைத் தரமாட்டார். ஏழரை சனி, அஷ்டம சனி, கண்டச்சனி, அர்த்தாஷ்டம சனியால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சனிக்கிழமைகளில் கால பைரவரை வணங்கினால் சனி பகவானால் உண்டாகும் இன்னல்கள் எல்லாம் உடனே நீங்கும்.

English summary

Kala Bhairava Ashtami 2022: Pray to Lord Kala Bhairava for Success Many successful people in life owe their accomplishments to being at the right place at the right time. Navagrahas and 12 Rasis are buried in Kala Bhairava's body, so if you worship him with devotion, the troubles of your enemies will be removed. Debt problems will end.