உயிருக்கு ஆபத்தான நோய்களை நீக்கும் வருத்தினி ஏகாதசி விரதம் - பலன் பெற்றவர்கள் யார் தெரியுமா

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: விரதங்களில் வருத்தினி ஏகாதசி விரதம் தனித்துவம் வாய்ந்தது. பொதுவாக ஏகாதசி விரதம் இருந்தால் பாவங்கள் தீரும் என்பது ஐதிகம்.வைகாசி மாத தேய்பிறை ஏகாதசி விரதம் அல்லது வருத்தினி ஏகாதசி விரதம் மேற்கொள்பவர்களுக்கு உடல் மற்றும் மன நலம் சிறக்கும் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி எப்போதும் நிறைந்திருக்கும். தம்பதிகளிடையே அன்பு ஒற்றுமை மேலோங்கும். இன்றைய தினம் ஏகாதசி விரதம் கடைபிடிக்கப்படும் நாளில் பக்தர்கள் வருத்தினி ஏகாதசி அன்று முழு மத ஆர்வத்துடன் விரதம் மேற்கொண்டால், என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

பவிஷ்ய புராணத்தில் வருத்தினி ஏகாதசி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மன்னன் யுதிஷ்டிரனுக்கு வருத்தினி ஏகாதசியின் பொருத்தத்தை பகவான் கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். எதிர்பாராத விபத்துக்கள் ஆபத்துக்கள் ஏற்படாமல் காக்கும் தொழில் வியாபாரங்களில் நஷ்டமடைந்தவர்கள் இந்த விரதத்தைக் கடைப்பிடிப்பதால் மீண்டும் லாபங்களை பெறலாம் .

வருத்தினி ஏகாதசி அன்று ஒருவர் தானம் செய்ய முடிவு செய்தால், தானம் செய்பவரின் முன்னோர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் நன்மை கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை. வருத்தினி ஏகாதசி அன்று ஏழைகளுக்கு தானம் செய்வது நல்லது. பவிஷ்ய புராணத்தில் தானம் செய்யக்கூடிய பொருட்களின் விரிவான விவரம் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. வருத்தினி ஏகாதசி அன்று முறையே குதிரை, யானை, நிலம், எள் தானம் செய்வது பக்தர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தரும். இந்து புராணங்களில், ஒருவரின் மகளைத் திருமணம் செய்து கொடுப்பது அல்லது கன்யாதானம் செய்வது மிகப்பெரிய தானம் என்று பொதுவாக நம்பப்படுகிறது.

English summary

Varutini Ekadasi fast is unique among fasts. It is a myth that if you fast Ekadasi in general, your sins will be cured. Love and unity prevail between couples.