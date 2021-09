தனக்கு கிடைக்காத பாக்கியம்... தன் மகளுக்கு கொடுத்து உருகும் வெங்கட்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : "தந்தை மடி சொர்க்கம் அடி" என்று ஒரு பாடலே உண்டு அதை நிரூபிக்கும் வகையில் வெங்கட் தன் மகளுக்கு கொடுத்து வாழ்த்து கூறியிருக்கிறார்.

தனக்கு கிடைக்காததை தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு கொடுப்பதுதன் பெற்றோர்களுக்கு கடமை அதை நிறைவேற்றி இருக்கும் பாண்டியன் ஸ்டோர் ஜீவாவுக்கு ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

யாரும் செய்யாததை இவர் செய்யவில்லை என்றாலும் தன்னுடைய மகளுடன் இவர் வெளியிட்ட முதல் வீடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

Venkat Ranganathan, who plays the role of Jeeva in the Pandian store serial being telecast on Vijay TV, has been active on the social media. After he said that he was quitting the rose serial, fans have been asking why. At this stage, a reels video of him putting his daughter on his lap and sleeping is going viral.