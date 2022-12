நடிகர் லிவிங்ஸ்டன் மகள் சன் சன் டிவி சீரியலை விட்டு விலகல் குறித்து தகவல்... வதந்திகளுக்கு பதிலடி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் அருவி சீரியலில் தான் விலகுவதாக பரவி வந்த செய்திகளுக்கு அந்த சீரியலின் கதாநாயகியாக நடிக்கும் நடிகர் லிவிங்ஸ்டனின் மகளான நடிகை ஜோவிடா லிவிங்ஸ்டன் தற்போது விளக்கத்தை கொடுத்திருக்கிறார்.

சிலர் வதந்திகளை பரப்பி வருவதாக கருத்து தெரிவித்து ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக செய்தியை கூறி இருக்கிறார்.

லைக் மற்றும் முட்டாள்தனமான கமெண்ட்ஸ்களை பெறுவதற்காகவே என்னிடம் விசாரிக்காமல் சிலர் தாங்களாகவே தகவல்களை பரப்பி வருகிறார்கள். ஆனால் நான் சீரியலை விட்டு விலகவில்லை என்று கூறி இருக்கிறார்.

English summary

Actress Jovita Livingston, the daughter of actor Livingston, who plays the heroine of the serial, has now given an explanation for the news that she is quitting the Aaruvi serial being aired on Sun TV.Commenting that some people are spreading rumours, he gave happy news to the fans.Some are spreading information themselves without asking me just to get likes and stupid comments. But I said that I did not leave the serial