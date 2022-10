திரிஷா, ஐஸ்வர்யா ராய்க்கு டஃப் கொடுக்கும் "சீரியல் நடிகைகள்”.. என்னம்மா யோசிச்சு இருக்காங்கப்பா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகைகளான ஸ்வேதா சுப்பிரமணியன் மற்றும் அக்ஷயா இவர்கள் இருவரும் தற்போது எடுத்த போட்டோ சூட் தான் ரசிகர்களின் மத்தியில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

தற்போது வெளியான பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படத்தின் திரிஷா மற்றும் ஐஸ்வர்யா ராய் கெட்டப்பில் இவர்கள் இருவரும் அட்ராசிட்டி பண்ணியிருக்கிறார்கள்.

சின்னத்திரையிலும் வெள்ளி திரைக்கு ஈக்குவலாக எங்களாலும் செய்ய முடியும் என்று இவர்கள் எடுத்திருக்க முயற்சிக்கு ரசிகர்களின் மத்தியில் வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

பொன்னியின் செல்வன்.. பகை மறவா பாண்டியர் வாரிசுகள் என்ற பெயரில் மதுரையில் ஒரு அலப்பறை போஸ்டர்

English summary

serial actresses Swetha Subramanian and Akshaya are currently talking about their photo shoot among fans. Trisha and Aishwarya Rai have done atrocity in the recently released movie ponniyin selvan.