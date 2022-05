குளுகுளு கோத்தகிரியில் ஜில்லென நனையும் ஆல்யா மானசா... ப்பா பார்த்தாலே குளிர் வெட வெடக்குதே

Television

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகை ஆல்யா மானசா குளுகுளு கோத்தகிரிக்கு ஜாலியாக டூர் கிளம்பிவிட்டார். காரில் பயணிக்கும் போதே அதை செல்பியாக எடுத்து தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் ஆல்யா மானசா.

ராஜா ராணி சீரியல் மூலம் ரசிகர்களுக்கு அறிமுகமானவர் ஆல்யா மானசா. அதே சீரியலில் தன்னுடன் நடித்த சஞ்சீவை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். முதல் குழந்தை பிறக்கவே சீரியலில் நடிக்க பிரேக் விட்டார். பெண் குழந்தை ஐலா பற்றி தினம் தினம் சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் உற்சாகமாக பதிவிடுவார் ஆல்யா மானசா.

சஞ்சீவும், ஆல்யாவும் சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் தினமும் புகைப்படங்களையும் வீடியோக்களையும் பகிர்வார்கள்.இதற்காகவே, இவர்களுக்கு மிகப்பெரியர் ரசிகர்கள் கூட்டம் உள்ளது. இவர்கள் இருவரும் ஷாப்பிங் சென்றது , புதிய கார் வாங்கியது, இவர்களின் குழந்தையுடன் விளையாடும் கியூட்டான வீடியோக்கள் இணையத்தில் வைரலானது.

