சேனலை விட்டு விலகியதும் பிக் பாஸை விமர்சித்த சாரா... வேறு மாதிரியாக கூறிய அர்ச்சனா

oi-V Vasanthi

சென்னை:சமீபத்தில் விஜய் தொலைக்காட்சியில் இருந்து ஜு தமிழ் தொலைக்காட்சிக்கு மாறியுள்ள விஜே அர்ச்சனா குறித்து பல நெகட்டிவ் கமெண்டுகள் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிடப்பட்டு வந்தன.

அதற்கெல்லாம் பதிலடி கொடுக்கும் வண்ணமும் சமீபத்தில் நடந்த பல விஷயங்களையும் பற்றியும் அர்ச்சனாவும் அவரது மகளும் பேசியுள்ள வீடியோவை அர்ச்சனா ஆதரவாளர்கள் தங்கள் பக்கங்களில் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

பிக் பாஸ் சீசன்6 தொடங்க உள்ள நிலையில் அந்த நிகழ்ச்சியை குறித்து அர்ச்சனாவின் மகள் பேசியுள்ளதும் செம வைரலாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது.

English summary

Archana's daughter Sara has said about the Bigg Boss show that she did not like her mother's participation in the show and the reason was that she did not fully show her mother's character and tarnished her name.