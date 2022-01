ஆணழகன் அஸ்வின் மீண்டும் சீரியலிலா?? சந்தோசத்தில் பெண் ரசிகைகள்?? தொடங்கிய இரண்டாம் பாகம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரையில் இருந்து வெள்ளித்திரைக்கு சென்றபின் மீண்டும் அஸ்வின் சின்னத்திரையில் நடிக்க உள்ளார் என்ற செய்திகள் சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

ஏற்கனவே அவர் அறிமுகமான இரட்டைவால் குருவி சீரியலின் இரண்டாம் பாகத்தில் இவர் நடிக்க உள்ளார் என்ற செய்தி சமூக வலைத்தளத்தில் ரசிகர்களின் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பை கூட்டியுள்ளது.

ராஜா ராணி சீரியலை விட்டு விலக போகிறாரா ஆலியா...ஜீ தமிழ் ஹீரோயினி களமிறக்கமா?? எதிர்பாராத ட்விஸ்ட்

English summary

News of Ashwin's return to the small screen after going from to silver screen has gone viral on social media.The news that he is already set to star in the second part of his rettai vaal kuruvi serial has raised expectations among fans on the social networking site.