oi-V Vasanthi

சென்னை: அஸ்வின் நடித்த என்ன சொல்ல போகிறாய் திரைப்படம் இன்று வெளியான நிலையில் தியேட்டரில் அஸ்வின் உணர்ச்சிவசப்பட்டு உள்ளார்.

தன் கண்ணையே நம்ப முடியாமல்... ரசிகர்களின் செய்கையால் உணர்ச்சிவசப்பட்ட அஸ்வின்

எவ்வளவோ போராட்டங்களுக்கு பிறகு வெளிவந்த தன்னுடைய படத்திற்கு ரசிகர்களின் ஆதரவு தன்னை மெய்சிலிர்க்க வைத்து இருப்பதாக அஸ்வின் கூறியுள்ளார்.

அன்று நடந்தது என்னவென்றால்... விளக்கமளித்த அஸ்வின்... மீண்டும் முதலில் இருந்தா??

English summary

Ashwin has said that the support of the fans for his film, which came out after many struggles, has kept him mesmerized.