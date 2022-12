அமிர்தா வீட்டுக்கு சென்று பிரச்சனை செய்த ஈஸ்வரி... பாக்கியாவிற்கு தெரியாமலே செய்யப்படும் சூழ்ச்சி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் எழில் அமிர்தாவை காதலிக்கும் விஷயத்தை தெரிந்து கொண்ட ஈஸ்வரி அமிர்தாவின் வீட்டிற்கே சென்று வீட்டில் உள்ளவர்களிடம் பிரச்சனை செய்திருக்கிறார்.

ஆர்டர் விஷயம் கை நழுவி போனாலும் நாங்கள் உனக்காக இருக்கிறோம் என்று பாக்யாவுக்கு அவருடன் வேலை செய்யும் சக பெண்கள் ஆதரவு கொடுத்து இருக்கின்றனர்.

ரித்திகாவுக்காக பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் மாற்றப்பட்ட கதை!?ஆனால் கடைசியில் சீரியலில் இருந்து விலகலா!?

English summary

Eswari, who found out about Eghil's love affair with Amrita in Baakkiyalakshmi serial, went to Amrita's house and caused trouble with the people in the house.Baakkiya is supported by her fellow women who work with her, saying that we are there for you even if the order thing slips out of hand.