எழில் செய்து கொடுத்த சத்தியம்.. கோபியால் பாக்யாவிற்கு அடுத்தடுத்து வரும் பிரச்சனை..திடீரென மாறிய கதை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் பாக்கியா புதியதாக தொடங்கும் தொழிலுக்காக லோன் வாங்க செல்லும் இடங்களிலும் கோபியால் அடுத்தடுத்து பிரச்சனை வந்து கொண்டே இருக்கிறது.

எழில் திருமணத்தில் பாட்டி எடுக்கும் புதிய அவதாரத்தால் மாட்டிக்கொண்டு முழிக்கும் எழில் மற்றும் குடும்பத்தினர்.

English summary

In the Baakkiyalakshmi serial, Gopi keeps getting into trouble with Baakkiya when she goes to get a loan for her new business.Eghil and the family get trapped by the new avatar of grandmother at Eghil's wedding.