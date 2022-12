ராதிகா கீழே தள்ளியதால், அப்பாவிடம் மொக்கை வாங்கிய கோபி.. இனியாவின் கேள்வி..சந்தேகப்படும் ராமமூர்த்தி

Television

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் ராதிகாவிடம் ரொமான்ஸ் செய்கிறேன் என்கிற பெயரில் கோபி செய்த செயலால் கடுப்பான ராதிகா கோபிக்கு சரியான பாடத்தை புகட்டி இருக்கிறார்.

எதிர்பாராத விதமாக கோபிக்கு கிடைத்த தாக்குதலால் இனியா மற்றும் ராமமூர்த்தியின் முன்பு கோபி அசிங்கப்படுகிறார்.

English summary

Radhika teaches Gopi a proper lesson due to what Gopi did in the name of romancing Radhika in the Baakkiyalakshmi serial.Gopi is humiliated in front of Iniya and Ramamurthy due to an unexpected attack on Gopi.