இனி யாரு முக்கியம்? மல்லுக்கட்டும் இனியா,ராதிகா.. இனி கோபி எடுக்கப் போகும் முடிவு இதுதானாம்..!!

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் இனியா, கோபியிடம் இனி உங்களுக்கு நான் முக்கியமா? ராதிகா முக்கியமா சொல்லுங்கள் என்று கேள்வியை எழுப்பி இருக்கிறார்.

நேற்று வரை இனியா தான் முக்கியம் என்று கூறி வந்த கோபி, குடும்பத்தினர் யாருமே வேண்டாம் எனக்கு ராதிகா தான் முக்கியம் என்று வெளியே வந்திருந்தாலும் இப்போது என்ன பதிலை சொல்லப் போகிறார் என்று ரசிகர்களின் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு கூடி இருக்கிறது.

English summary

Baakkiyalakshmi Serial November 24nd Promo (பாக்கியலட்சுமி சீரியல் நவம்பர் 24ஆம் தேதி ப்ரோமோ): Baakkiyalakshmi serial Iniya asked I Am important to you anymore and in Gopi? Radhika asks if it is important.Gopi, who had been saying that Iniya is important till yesterday, has come out saying that Radhika is important to me, and I don't want anyone from the family, but now the fans are waiting to see what answer he is going to give.