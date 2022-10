நடந்து முடிந்தது கோபியின் திருமணம்.. கடைசியில் ஈஸ்வரி அம்மா வைத்த செக்.. இப்பவாவது இதை செஞ்சீங்களே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் தற்போது கோபி மற்றும் ராதிகாவின் திருமணம் முடிந்துள்ளது.

திருமணத்தை எப்படியாவது நிறுத்தி விடுவேன் என்று பதறி அடித்து வந்த ஈஸ்வரி அம்மாவுக்கு இது பெரிய அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.

கோபியின் திருமணத்தை பார்த்து கடைசியில் ஈஸ்வரி அம்மா வைத்த செக் தான் ரசிகர்களால் பாராட்டப்பட்டு வருகிறது.

கொடைக்கானலில் ஹனிமூன்..!!தன்னை வெறுப்பவர்களுக்கு பாக்கியலட்சுமி ராதிகா கொடுத்த பதிலடி..!!

English summary

Gopi and Radhika's marriage is now complete in bakkiyalakshmi serial.This has given a big shock to Ishwari's mother who was panicking that she would somehow stop the marriage.After seeing Gopi's marriage, Ishwari's mother's check at the end is appreciated by the fans.