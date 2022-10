வெண்பாவின் ப்ளான், டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டில் மீண்டும் மாற்றம்!பாரதி எடுத்த முடிவு,இப்படி முடிச்சிட்டாங்களே!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் ரசிகர்கள் ஆர்வத்தோடு எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் கடைசி எபிசோடு கிட்டத்தட்ட வந்துவிட்டது.

பாரதி மற்றும் வெண்பாவின் திருமணம் நடைபெறுமா? அல்லது பாரதி கண்ணம்மாவோடு சேர்ந்து விடுவாரா? என்று பலரும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும்போது மீண்டும் டி என் ஏ டெஸ்ட் ரிசல்ட் இல் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

பாரதியை திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று வெண்பா மண்டபத்தை விட்டு வெளியேறி கோவிலுக்கு சென்று கொண்டிருக்கும்போது டெஸ்ட் ரிசல்ட் பார்த்து விட்டு தான் நான் அங்கே போவேன் என்று விடாப்பிடியாக இருந்த பாரதிக்கு அதிர்ச்சி கொடுக்கும் விதமாக ரிசல்ட் அமைந்திருக்கிறது.

அம்மாவை பற்றிய ஹேமா கேள்விக்கு பாரதி கூறிய உண்மை.. வெண்பா செய்யும் தில்லாலங்கடி வேலை..இன்றைய எபிசோட்

English summary

Bharthi Kannamma serial fans are eagerly waiting for the last episode is almost here. Will Bharthi and Venba get married? Or will Bharthi join Kannamma? When many people are expecting that, there has been a change in the DNA test result again. When Venba left the hall to marry Bharathi and was going to the temple, I will go there after seeing the test result.