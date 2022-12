குழந்தைகளுக்காக கண்ணம்மாவின் முடிவு..புது ஊரில் உருவான வில்லன்.. கடைசியில் பாரதிக்கு கிடைத்த ஃக்ளூ

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதிகண்ணம்மா சீரியலில் கண்ணமாவை தேடிக்கொண்டிருக்கும் பாரதிக்கு தெரியாத நம்பரில் இருந்து லைவ் லொகேஷன் வரவே அந்த இடத்தில் தான் கண்ணம்மா குடும்பத்தோடு இருக்கிறார் என்று புரிந்து கொண்டு பாரதி கிளம்புகிறார்.

கண்ணம்மா இருக்கும் கிராமத்தில் ஒரு ரவுடி கண்ணம்மாவை தவறான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கிறார்.

English summary

Bharthi Kannamma is searching for Kannamma in serial Bharthi gets a live location from an unknown number and realizes that Kannamma is with her family at that place and leaves.In the village where Kannamma is, a rowdy sees Kannamma in the wrong light.