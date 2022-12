பசியால் துடித்த பாரதிக்கு கிடைத்த அதிர்ச்சி.. ஊர்க்காரர்களின் செயல்.. கோபத்தில் கண்ணம்மாவின் முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் பாரதியை ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வைத்திருப்பதால் யாரும் சாப்பாடு பொருள்கள் கொடுக்காததால் பாரதி பசியால் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

ஹேமா தான் தனக்கு இதுவரைக்கும் உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று நம்பிக் கொண்டிருந்த பாரதிக்கு கடைசியில் எதிர்பாராத அதிர்ச்சி கிடைத்திருக்கிறது.

English summary

Bharthi Kannamma serial Bharthi is suffering from hunger as no one gives her food as she is kept away from the village.Bharthi, who believed that Hema has been helping her till now, finally gets an unexpected shock.