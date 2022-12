வெண்பாவின் நாடகத்தை போட்டு உடைத்த ஹேமா..ரோகித்தின் எதிர்பார்க்காத முடிவு.. பரபரப்பான கடைசி கட்டம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் பாரதி கண்ணம்மாவில் ஹேமா தற்கொலை செய்யப் போகிறேன் என மருத்துவமனை மொட்டை மாடியில் ஏறி நின்று கொண்டு அனைவரையும் மிரட்டிக் கொண்டிருக்கும்போது அங்கே வந்த வெண்பா மொத்த உண்மையை போட்டு உடைத்து இருக்கிறார்.

கடைசி நேரத்தில் வந்து பாரதி உண்மையை சொன்னாலும் மொத்த குடும்பத்திற்கும் ஹேமா சொன்ன வார்த்தையால் எதிர்பாராத அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.

நினைத்தது நடக்காத ஏமாற்றத்தில் ராதிகா.. அதிர்ச்சி கொடுக்கும் கோபி.. எழில் பாட்டியால் அடுத்த பிரச்சனை

English summary

In Bharthi Kannamma aired on Vijay TV, when Hema is standing on the terrace of the hospital and threatening everyone that Hema is going to commit suicide, Venba comes there and breaks the whole truth.Bharthi comes at the last moment and tells the truth, but Hema's words give an unexpected shock to the entire family.