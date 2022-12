கண்ணம்மா கூறிய உண்மை.. வில்லியாக மாறிய சௌந்தர்யா.. கடைசியில் எதிர்பார்க்காத சீரியல் முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் தான் செய்த தவறுகளுக்கு மன்னிப்பு கேட்டு பாரதி கண்ணம்மாவிடம் மன்னிப்பு கேட்டு வீட்டிற்கு வர சொல்லி கெஞ்சி கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் கண்ணம்மா ஒரே வார்த்தையால் பாரதியை வாயை அடக்கி வைத்திருக்கிறார்.

இதுவரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாமல் இருந்த பல உண்மைகளை கண்ணம்மா கூறியதை கேட்டு சௌந்தர்யா குற்ற உணர்ச்சியில் தவிக்கிறார்.

"ஜுரத்துக்காக ஹாஸ்பிடலுக்கு போயி கணவரின் உயிரை".. எதிர்நீச்சல் பட்டம்மாள் நிஜ வாழ்க்கை வேதனை

English summary

Bharthi Kannamma apologizes for her mistakes in the serial and pleads with Bharthi Kannamma to come home. But Kannamma silences Bharathi with a single word.Soundarya feels guilty after hearing Kannamma tell many facts that no one knew till now.