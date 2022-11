தற்கொலை முயற்சி செய்யும் ஹேமா.. காரணத்தைக் கேட்டு கதறி அழும் கண்ணம்மா.. எதிர்பார்க்காத திருப்பங்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலின் இன்றைய ப்ரோமோவில் மயக்க நிலையில் இருந்த ஹேமா கண் முழித்து யாரும் எதிர்பார்க்காத வேலையில் தற்கொலை முயற்சி செய்து அனைவரையும் மிரட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்.

தன்னுடைய அப்பா யார் என்பதை எப்படியாவது தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஹேமா செய்த செயலால் கண்ணம்மா கதறி அழுது கொண்டிருக்கிறார்.

English summary

In today's promo of Bharthi Kannamma serial, Hema who was in unconscious state and threatened everyone by trying to commit suicide in an unexpected job.Kannamma is crying because of Hema's action that she wants to know who her father is somehow.