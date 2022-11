ஹேமாவிடம் மொத்த உண்மையையும் கூறிய கண்ணம்மா.. மனம் மாறிய பாரதி... இணையத்தில் லீக் ஆன கடைசி முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் அடுத்த கட்டம் நடைபெறுவது என்ன என்பது பற்றிய வீடியோ வெளியாகி இருக்கிறது.

இதுவரைக்கும் ஹேமா தான் அனாதை என்று நினைத்துக் கொண்டு இருந்த நிலையில் தற்போது நான் தான் உன்னுடைய அம்மா என்று கண்ணம்மா உண்மையை கூறியிருக்கிறார்.

டி என்ஏ டெஸ்ட் ரிசல்ட்க்காக எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த பாரதிக்கு கடைசி நேரத்தில் ஷாக்காக ஆகின்ற மாதிரி ரிசல்ட் கிடைத்து இருக்கிறது.

ஒய்யா தேவர் போன்றவர் அண்ணாமலை.. பதவிக்காக எதையும் செய்வார்.. கொந்தளித்த திருமாவளவன்!

English summary

Bharathikannamma Serial Latest promo Nov 7nd 2022 ( பாரதிகண்ணம்மா சீரியல் நவம்பர் 7ஆம் தேதி ப்ரோமோ):A video has been released about what will happen next in Bharthi Kannamma serial. Until now Hema was thinking that she is an orphan, but now Kannamma has told the truth that I am your mother. Bharthi who was waiting for the DNA test result got a shocking result at the last moment.