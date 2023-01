பாரதிக்கு ஷாக் கொடுக்க போகும் கண்ணம்மா.. கெஞ்சும் சௌந்தர்யா..எதிர்பாராத சீரியல் முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் பாரதிக்கு மேல் படிப்பு படிப்பதற்காக லெட்டர் ஒன்று வந்திருக்கிறது.

ஒரு வாரத்திற்குள் பாரதி பழைய நிலைக்கு வரவேண்டும் என சௌந்தர்யா கண்ணம்மாவிடம் கெஞ்சி வேண்டுகோள் வைத்து இருக்கிறார்.

கண்ணம்மா பாரதிக்கு உதவி செய்ய புதிய முயற்சி எடுத்து இருக்கிறார்.

English summary

In Bharathi Kannamma serial, Bharathi has received a letter for further studies.Soundarya is pleading with Kannamma that Bharathi should return to her old condition within a week.Kannamma takes a new initiative to help Bharathi.