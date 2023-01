கெடு வைத்த பாரதி.. சவாலில் தோற்ற கண்ணம்மா.. செம ட்விஸ்ட்... எதிர்பார்க்காத சீரியலின் கடைசி முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் பாரதி ஒரு நாள் முழுக்க தன்னை நினைக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்று கண்ணம்மாவிடம் சவால் விட்டு இருக்கிறார்.

கண்ணம்மாவிற்கு பார்க்கும் இடமெல்லாம் பாரதிக்கு நினைவாக தான் வந்து கொண்டிருக்கிறது.

கடைசியில் பாரதி வைத்த சவாலில் கண்ணம்மா தோற்றுவிட்டார்.

English summary

Bharthi Kannamma In the serial Bharthi challenges Kannamma to not think of her for a day.Wherever you look at Kannamma, you are coming in memory of Bharathi.In the end, Kannamma lost Bharathi's challenge.