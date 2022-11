சமீபத்தில் திருமணம் செய்த பாரதி கண்ணம்மா அகிலன் பகிர்ந்த மகிழ்ச்சியான செய்தி.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் அகிலன் கேரக்டரில் நடிக்கும் சுகேஷ் தனது மனைவியோடு முதல் மாத திருமண கொண்டாட்டத்தை கொண்டாடி இருக்கிறார்.

எளிமையான முறையில் திருமணத்தை முடித்துக் கொண்ட சுகேஷ் தற்போது தன்னுடைய மனைவியோடு முதல் மாத கொண்டாட்டத்தை பிரம்மாண்டமாக கொண்டாடி இருக்கிறார்.

கடைசியில் காப்பாற்றப்பட்ட ஹேமாவால் கிடைத்த அதிர்ச்சி.. ரோகித்திடம் மாட்டிய வெண்பா.. எதிர்பாராத முடிவு

English summary

Sugesh, who is playing the character of Akhilan in Bharathi Kannamma serial aired on Vijay TV, is celebrating his first month of marriage with his wife.Sugesh, who ended his marriage in a simple manner, is now celebrating the first month with his wife in a grand manner.