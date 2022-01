பிரியங்காவுக்கு சளைத்தவரல்ல தாமரை..வெளுத்து வாங்கிய பிக் பாஸ் அணி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இன்று இரவு பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நியூ இயர் செலிப்ரேஷன் மிக சிறப்பாக கொண்டாடி உள்ளனர்.

ஆட்டம் பாட்டத்துடன் பிக்பாஸ் போட்டியாளர்கள் கொண்டாடி வருவதை பார்க்கும் போது நிகழ்ச்சிக்கு விறுவிறுப்பு கூடியது என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

They are celebrating the New Year Celebration very well at the Big Boss show tonight.Fans have been saying that the show was lively when they saw the Big Boss rivals celebrating with the Atom song.