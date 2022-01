பிக்பாஸ் பணம் கைக்குக் கிடைக்கவில்லை..கிடைத்ததும் தான் செய்யும் முதல் வேலை ..ராஜுவின் விளக்கம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் டைட்டில் வின்னர் ஆக ஜெயித்து இருக்கும் ராஜுவுக்கு இன்னும் அந்த 50 லட்சம் கைக்கு கிடைக்க வில்லையாம்.

மொத்த பணமும் கையில் கிடைத்ததும் தான் செய்யும் முதல் வேலை இதுதான் என்று அவர் தன்னுடைய ஆசையை வெளியிட்டிருக்கிறார்.

English summary

Raju, who is the title winner of the Bigg Boss show, is not yet to get that 50 lakhs in hand.He has expressed his desire that this is the first job he will do when he has all the money in hand.