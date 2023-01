Grand Finale: நற்பணி மன்றத்திற்கு ஒரு லட்சம் தருவதாக கூறிய அமுதவாணன்.. கமல்ஹாசனின் எதிர்பாராத பதில்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியின் கிராண்ட் பினாலே நிகழ்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது.

கிராண்ட் பினாலே மேடையில் பிக் பாஸ் போட்டியாளர்கள் கமல்ஹாசனிடம் அவருடைய வாழ்க்கை முறையில் இருந்து தாங்கள் பின்பற்ற நினைக்கும் கேள்விகளை கேட்டு வருகின்றனர்.

அந்த வரிசையில் முதல் முதலாக ரசிகர்கள் மன்றம் அனைவருக்கும் அமைக்கப்பட்ட நிலையில் ரசிகர் மன்றத்தை நற்பணி மன்றமாக மாற்றியதை குறித்து அமுதவாணன் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்.

கமல்ஹாசனின் நற்பணி மன்றத்திற்கு தான் ஒரு லட்சம் ரூபாய் தருவதாக அமுதவாணன் கூறியதற்கு கமல்ஹாசன் எதிர்பாராத பதிலை கூறியிருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் டைட்டில் ஜெயிக்க போகிற "அந்த" நபருக்கு 50 லட்சம் மட்டும் இல்லையாம்? வெளியான தகவல்கள்

English summary

The grand finale of Bigg Boss Tamil Season 6 is underway. On the grand finale stage, the Bigg Boss contestants are asking Kamal Haasan questions about his lifestyle that they would like to emulate. Amudavanan has questioned about the conversion of the fan club into a charitable forum when the fan club was first set up for everyone.