அசீம் உள்ளே இருப்பதற்கு இதுதான் காரணம்... டைட்டில் ஜெயிக்க போகும் நபர்!? ஆயிஷா கூறிய ரகசியங்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறிய ஆயிஷா ஏற்கனவே அசீமோடு ஏற்பட்ட பிரச்சனை பற்றியும் அசீம் பற்றியும் பல தகவல்களை கூறியிருக்கிறார்.

இந்த சீசனில் டைட்டில் ஜெயிக்கப் போவது பற்றி பலரும் எதிர்பார்த்த ஒரு போட்டியாளரின் பெயரை கூறியிருக்கிறார்.

பிக் பாஸுக்காக பணம் கொடுத்து ப்ரோமோஷன்!? எதார்த்தமாக உண்மையை உளறிய ராம்..இப்படி மாட்டிக்கிட்டாரே!

English summary

Ayesha, who left Bigg Boss Tamil Season 6, has already revealed a lot of information about the problem with Ayesha and Azeem.He named a contender who many expected to win the title this season.